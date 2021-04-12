Тупицкого не пустили на спецзаседание КСУ

Госохрана не пустила Тупицкого на заседание, на котором должны были рассмотреть его отставку.

Главу Конституционного суда Александра Тупицкого не пустили на спецзаседание, которое он созвал из-за указа президента Владимира Зеленского об отмене его назначения судьей КСУ.

«Вы срываете заседание … Всем судьям разослано мое распоряжение о созыве заседания», – заявил Тупицкий охраннику в эфире телеканала Прямой.

В ответ охранник заявил, что «при всем уважении, допустить в здание суда не может».

Как уточнил Тупицкий, на заседании должно было состояться тайное голосование о его отставке.

Поскольку его не пускают, то «ничего не остается» как продолжить «быть председателем КС», заявил Тупицкий и уехал.

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