Франция запретила короткие внутренние авиарейсы, чтобы пассажиры ездили на поездах
Решение приведет к отмене перелетов из Парижа в Нант, Лион и Бордо.
Парламент Франции запретил внутренние авиарейсы, которые можно заменить поездкой на поезде длиной не более 2,5 часов. Решение приведет к отмене перелетов из Парижа в Нант, Лион и Бордо. Таким образом страна планирует сократить выбросы углекислого газа и снизить негативное влияние авиации на экологию, сообщает RFI.
Исключение будет сделано для доставки пассажиров, пересаживающихся на международный рейс в аэропорту имени Шарля-де-Голля. Это крупнейшая воздушная гавань Франции, пишет The Guardian.
Изначально власти планировали отказаться от рейсов, по маршрутам которых поезда идут до четырех часов. Но это решение ударило бы по авиакомпаниям, и без того пострадавшим от пандемии.
Новый закон легализует обещание, данное авиакомпанией Air France еще в 2020 году, закрыть некоторые внутренние рейсы в обмен на антикризисную государственную помощь.
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