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16:22 12 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Франция запретила короткие внутренние авиарейсы, чтобы пассажиры ездили на поездах

Решение приведет к отмене перелетов из Парижа в Нант, Лион и Бордо.

Парламент Франции запретил внутренние авиарейсы, которые можно заменить поездкой на поезде длиной не более 2,5 часов. Решение приведет к отмене перелетов из Парижа в Нант, Лион и Бордо. Таким образом страна планирует сократить выбросы углекислого газа и снизить негативное влияние авиации на экологию, сообщает RFI.

Исключение будет сделано для доставки пассажиров, пересаживающихся на международный рейс в аэропорту имени Шарля-де-Голля. Это крупнейшая воздушная гавань Франции, пишет The Guardian.

Изначально власти планировали отказаться от рейсов, по маршрутам которых поезда идут до четырех часов. Но это решение ударило бы по авиакомпаниям, и без того пострадавшим от пандемии.

Новый закон легализует обещание, данное авиакомпанией Air France еще в 2020 году, закрыть некоторые внутренние рейсы в обмен на антикризисную государственную помощь.

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Тэги: Air France, внутренние авиарейсы
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