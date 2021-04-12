Зеленский: Украина готова к вторжению России

Президент на прошлой неделе два дня провел на передовой на Донбассе и заверил, что ВСУ готовы защищать страну.

Украинская армия готова к возможному вторжению российских войск. Об этом президент Владимир Зеленский заявил CNN во время визита на передовую Донбасса на прошлой неделе.

«Конечно. Мы знаем (о возможности вторжения РФ).С 2014 года мы знаем, что это может произойти каждый день. Они готовы, но и мы готовы потому, что находимся на своей земле и на своей территории», – сказал Зеленский.

По его словам, военные на передовой должны также знать, что у них есть политическая поддержка.

«Если я посещу военную базу, ребята на самой передовой фронта услышат об этом и подумают, что я о них забыл. Они должны знать, что имеют политическую поддержку», – сказал президент.

Также Зеленский отметил, что если США видят Украину в НАТО, то должны подтверждать это не только словами. «Если они видят Украину в НАТО, то они должны это сказать прямо, и это сделать. Не только на словах», – подытожил Зеленский.

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