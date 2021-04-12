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20:00 12 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Порошенко задекларировал 150 млн дивидендов Roshen

Бывший президент передал в управление слепому трасту свою долю в Roshen и получает дивиденды.

Бывший президент, нардеп от Европейской солидарности Петр Порошенко задекларировал 152,4 млн грн дивидендов от компании Sequent Schweiz AG, которая управляет его бизнес-активми в корпорации Roshen.

Также он внес в декларацию доход 610,9 тыс. грн в виде процентов от вкладов в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке.

Напомним, в 2016 году Порошенко назначил Rothschild Trust (Sequent Schweiz AG) доверенным лицом в слепом трасте по управлению его долей в кондитерской корпорации Roshen.

Ранее сообщалось, что за 2020 года Порошенко задекларировал 222 млн грн доходов, из которых 214 млн – дивиденды, 7 млн – проценты по депозитам в МИБ, 0,5 млн грн – зарплата в Верховной Раде.

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Тэги: Порошенко, дивиденды, декларация
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