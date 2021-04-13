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00:28 13 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Страны G7 призвали Россию прекратить провокации на границе с Украиной

Страны «Большой семерки» также заявили, что выражают поддержку «подходу Украины, основанном на сдержанности».

«Эти масштабные передвижения военных, которые проводятся без предварительного уведомления, представляют собой угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность, в соответствии с международными обязательствами», – говорится в заявлении G7, опубликованном председательствующей в этой группе Великобританией.

Согласно тексту документа, G7 «очень обеспокоены масштабным усилением российских сил» вблизи границ с Украиной и в Крыму.

Страны «Большой семерки» также заявили, что выражают поддержку «подходу Украины, основанном на сдержанности».

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Тэги: Россия, страны G7
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