Страны G7 призвали Россию прекратить провокации на границе с Украиной
Страны «Большой семерки» также заявили, что выражают поддержку «подходу Украины, основанном на сдержанности».
«Эти масштабные передвижения военных, которые проводятся без предварительного уведомления, представляют собой угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность, в соответствии с международными обязательствами», – говорится в заявлении G7, опубликованном председательствующей в этой группе Великобританией.
Согласно тексту документа, G7 «очень обеспокоены масштабным усилением российских сил» вблизи границ с Украиной и в Крыму.
Страны «Большой семерки» также заявили, что выражают поддержку «подходу Украины, основанном на сдержанности».
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