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08:07 13 Апреля 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Агрессивную овчарку Байдена отправят на перевоспитание

Мейджора – младшую из собак семьи президента США отправят на дополнительное обучение после инцидентов с укусами сотрудников Белого дома.

Мейджора – младшую из собак семьи президента США Джо Байдена, который вместе с еще одной овчаркой Чампом, живет в Белом доме, отправят на дополнительное обучение после инцидентов с укусами сотрудников Белого дома. Об этом в понедельник, 12 апреля сообщил пресс-секретарь первой леди Джил Байден, передает NBC.

Решение о дополнительной дрессировке было принято после двух инцидентов с укусами, произошедшими в последние недели. Один из пострадавших от укусов Мейджора – сотрудник спецслужб.

«Частное обучение за пределами площадки будет проходить в Вашингтоне, округ Колумбия, и, как ожидается, продлится несколько недель», - сообщили в Белом доме.

Трехлетний Мейджор – младшая из двух немецких овчарок Байденов. Он был взят из приюта для животных.

Известно, что в начале марта он укусил за руку агента секретной службы, но, по словам официальных лиц, травма была «незначительной». После этого овчарка прошла обучение в Делавэре, но через несколько недель снова укусила одного из сотрудников Белого дома на Южной лужайке.

Сам Байден согласен, что у овчарки возникли проблемы с адаптацией к новому окружению. В то же время, глава Белого дома настаивает, что Мейджор – «хороший мальчик».

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Тэги: собаки, Джо Байден
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