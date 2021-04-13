Венгерская порнозвезда упрекнула английских футболистов в жадности

28-летняя Шона Ривер посетовала на жадность футболистов «Манчестер Юнайтед», которым она оказывала эскорт-услуги.

Девушку возмутило, что им не нравилось платить за секс.

Футболисты полагали, что интим им должен доставаться бесплатно, по статусу, пожаловалась Ривер в свежем выпуске подкаста «How To Be A Pornstar».

Шона обслуживала трех игроков «Манчестер Юнайтед», чьи имена не называются.

Особое возмущение у Шоны вызвал один игрок «красных дьяволов», который забрал из ее гонорара 200 евро, чтобы заказать пиццу для своих друзей, пишет The Sun.

«Они ожидают, что ты будешь с ними, просто потому что они знамениты. Но на самом деле они не хотят настоящих свиданий. Им просто нужно телочка на стороне, чтобы сопровождала их, оставаясь в тени. Только то, что они зарабатывают большие деньги, не означает, что они щедры», – сетует Ривер.

Подробнее: https://www.newsru.com/sport/12apr2021/star.html

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