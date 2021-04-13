«Барселона» впервые в истории стала самым дорогим футбольным клубом мира
Ее оценили в 4,76 млрд долларов – на 10 миллионов дороже, чем лидера прошлогоднего рейтинга – мадридский «Реал».
«Барселона» впервые в истории стала самым дорогим футбольным клубом мира
Это следует из свежего ежегодного рейтинга Forbes.
На этот раз ее оценили в 4,76 млрд долларов – на 10 миллионов дороже, чем лидера прошлогоднего рейтинга – мадридский «Реал».
Следом идет «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
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