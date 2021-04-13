НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
07:57 13 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Барселона» впервые в истории стала самым дорогим футбольным клубом мира

Ее оценили в 4,76 млрд долларов – на 10 миллионов дороже, чем лидера прошлогоднего рейтинга – мадридский «Реал».

«Барселона» впервые в истории стала самым дорогим футбольным клубом мира

Это следует из свежего ежегодного рейтинга Forbes.

На этот раз ее оценили в 4,76 млрд долларов – на 10 миллионов дороже, чем лидера прошлогоднего рейтинга – мадридский «Реал».

Следом идет «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Источник:
Тэги: футбол, ФК Барселона
Loading...

Новости по теме

«Барселона» взяла кредит на выплату зарплаты футболистам

«Барселона» опубликовала годовой финансовый отчет, в котором зафиксировала серьезное ухудшение экономического положения клуба.

«Барселона» сенсационно проиграла финал Суперкубка Испании

«Барселона» со счетом 2:3 проиграла в финале Суперкубка Испании «Атлетику». Месси впервые в клубной карьере удалили с поля.

«Барселона» пригрозила Месси судом

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси сообщил клубу о своем желании покинуть команду. В клубе дали понять, что не исключают судебной тяжбы.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты