На Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены

На Донбассе штаб зафиксировал 17 нарушений перемирия со стороны террористов.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал 17 нарушений перемирия со стороны террористов. Один украинский военный погиб. Еще один военный погиб с начала суток, двое ранены.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Пивденного боевики вели огонь из 120 мм минометов, вооружения БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Шумов и Зайцево зафиксированы обстрелы из минометов 82 мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Новгородского оккупанты стреляли из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Золотого-4 террористы вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Песков боевики применили крупнокалиберные пулеметы, а возле Каменки — стрелковое оружие. В результате прицельного обстрела боевиков один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб. За минувшие сутки террористы дважды совершили дистанционное минирование гражданской инфраструктуры из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 в направлении Зайцево. С начала текущих суток в районе Пивденного оккупанты вели огонь из 82 мм минометов. Возле Майорска террористы с беспилотника сбросили гранаты на украинские позиции. С начала суток погиб украинский военный, еще двое были ранены. Источник: Власти.нет Тэги: Донбасс, погиб украинский военный

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