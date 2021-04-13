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Главная » Украина » Донбасс
10:33 13 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены

На Донбассе штаб зафиксировал 17 нарушений перемирия со стороны террористов.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал 17 нарушений перемирия со стороны террористов. Один украинский военный погиб. Еще один военный погиб с начала суток, двое ранены.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Пивденного боевики вели огонь из 120 мм минометов, вооружения БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Шумов и Зайцево зафиксированы обстрелы из минометов 82 мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Новгородского оккупанты стреляли из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Золотого-4 террористы вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Песков боевики применили крупнокалиберные пулеметы, а возле Каменки — стрелковое оружие.

В результате прицельного обстрела боевиков один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб.

За минувшие сутки террористы дважды совершили дистанционное минирование гражданской инфраструктуры из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 в направлении Зайцево.

С начала текущих суток в районе Пивденного оккупанты вели огонь из 82 мм минометов.

Возле Майорска террористы с беспилотника сбросили гранаты на украинские позиции.

С начала суток погиб украинский военный, еще двое были ранены.

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Тэги: Донбасс, погиб украинский военный
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