Россия призвала США держаться подальше от Крыма

Американские военные отправили два корабля в Черное море из-за стягивания российских войск к границе Украины.

В МИД России назвали провокацией отправку американских военных кораблей в Черное море и советуют США «держаться подальше» от Крыма. Об этом во вторник, 13 апреля, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», – заявил Рябков.

«Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет», – отметил Рябков.

Американские военные отправили два корабля в Черное море из-за стягивания российских войск к границе Украины. Ожидается, что суда будут оставаться в регионе до 4 мая.

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