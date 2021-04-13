Суд принял очередной иск против скандального сайта mind.ua главреда Евгения Шпитко на 1 млн грн

Хозяйственный суд города Киева рассмотрев исковое заявление ЧАО «Айбокс Банк» к ООО «Фьючер Медиа» о защите личного неимущественного права на неприкосновенность деловой репутации и возмещении 1 млн грн

Хозяйственный суд города Киева рассмотрев исковое заявление ЧАО «Айбокс Банк» к ООО «Фьючер Медиа» о защите личного неимущественного права на неприкосновенность деловой репутации и возмещении 1 млн грн принять исковое заявление к рассмотрению и открыть производство. Об этом говорится в постановлении суда по делу № 910/4007/21.

В суде юристы банка требуют признать недостоверной информацию, распространенную ООО «Фьючер Медиа» на информационном ресурсе ООО (сайте) mind.ua в публикации от 1 марта 20201 года под названием «Рейтинг надежности банков по итогам 2020 года», а именно информацию следующего содержания: «по оценкам опрошенных Mind экспертов, одним из наиболее проблемных является Айбокс банк (всего 0,1% от активов), который подозревается в содействии отмыванию средств. Сейчас его деятельность проверяет НБУ».

Исковые требования обоснованы тем, что информация об ЧАО «Айбокс Банк» распространенная ответчиком через собственный общедоступный веб-сайт mind.ua в вышеприведенной публикации, неограниченному кругу лиц, не соответствует действительности, является неправдивой и такой, что приносит вреда деловой репутации истца.

Стоит отметить, что в самой публикации не указаны имена экспертов, а также данные от правоохранительных органов относительно отмывания денег.

По данным youcontrol, ООО «Фьючер Медиа», которое владеет сайтом mind.ua, на 90% принадлежит Евгению Шпитко, который также является главным редактором, еще 10% принадлежит ООО «Акселератор новых продуктов».

Как сообщали СМИ, Евгений Шпитко стал самой упоминаемой негативной персоной в украинском журналистском сообществе по итогам прошлого года.

Журналисты вспомнили, как Евгений Шпитко, будучи главредом «Forbes Украина», скажем так, «увел», а попросту переименовал одноименную Facebook-группу на свою Mind.kiev.ua (впоследствии Mind.ua). Аналогично он поступил и с Twitter-аккаунтом «Forbes Украина».

Евгений Шпитко также решил попробовать себя в Telegram, создав телеграмм-канал mind_live для своего сайта, путем накрутки десятками тысяч «ботов-подписчиков» и просмотров. Самые популярные сервисы статистика телеграмм-каналов TGStat, Telemetr пометили данный канал как «ботоводческий и уличенный в накрутках», удалив его из своей статистики. Сам Евгений Шпитко так и не объяснил, зачем ему было нужно «заимствование» аккаунтов соцсетей, «накрутка» и, следовательно, обман рекламодателей, среди которых: AB INBEV EFES УКРАИНА (Инга Паныч, Анна Руденко, Андрей Геринг), DOBRODOC+ (Игорь Несторов), ENSO (Рамиль Мехтиев, Сергей Король), СК «Метлайф Украина» (Светлана Кандыба, Дмитрий Долецкий), «Киевстар» (CEO Александр Комаров), фармацевтическая компания «Дарница» (Глеб Загорий), платежная система Fondy (Валерия Вагоровская, Максим Козенко, «Укртелеком» (Кирилл Гончарук, Виктор Каток, Игорь Гуменюк, Сергей Кандрась и другие), юридическая фирма OSTIN LAW FIRM (Богдан Дутковский, Евгений Порада, Александр Шкудун), клиника SQLAB (Святослав Ханенко), Stron Legal Services (Тарас Швец, Олег Дерлюк, Вячеслав Лаба, Анна Швиденко), «Укргазбанк», «Киевгорстрой» (Игорь Кушнир), KAN Development (Игорь Никонов), Perfect Group (Алексей Коваль), ДТЭК Рината Ахметова, «VERANDA ON THE RIVER» (Татьяна Авраменко).

Вместо этого Евгений Шпитко попытался удалить негативные материалы из поисковой системы Google, путем фейковых запросов от якобы правообладателей. А в конце 2020 года на сайте Mind.ua (ООО «Фьючер Медиа») официально сменились основной собственник и инвестор.

В конце октября 2020 года несколько физических и юридических лиц подали в суд иски против ООО «Фьючер Медиа» (mind.ua) и главреда Евгения Шпитко. Причиной стал уже упоминаемый выше материал на mind.ua, ряд непроверенных заявлений которого порочат деловую репутацию ряда компаний. В частности, Вадим Гордиевский требует отсудить у издателя сайта ООО «Фьючер Медиа» права на домен mind.ua в качестве компенсации морального ущерба и выплатить 1 млн грн.

Как сообщалось ранее, бывший коллега Евгения Шпитко Артем Захарченко сообщил, как Евгений Шпитко, будучи главредом «Экономической правды» брал деньги за заказные публикации и с каким и политиками работал.

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