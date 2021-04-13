В «Слуге народа» вскрыли «шинного» сепаратиста Руслана Горбенко, – СМИ

В парламентской фракции «Слуга народа» обнаружили коррупционера и сепаратиста, разжигавшего в 2014-м «русскую весну» на Луганщине.

В парламентской фракции «Слуга народа» обнаружили коррупционера и сепаратиста, разжигавшего в 2014-м «русскую весну» на Луганщине. Об этом идет речь в статье «Руслан Горбенко – сепаратист и шинный аферист из Луганска» на «Антикор».

Горбенко как директор и основатель ООО «Интершина УА» и «Интергума-2010» за последние несколько лет стал фигурантом нескольких уголовных дел и тендерных скандалов. Сайт «Наші гроші» сообщает, что в 2015-м Управление делами ВР купило у «Интершины УА» шины для «Мерседеса» вдвое дороже рыночной цены. В том же 2015-м, а потом – в 2016-м фирмы Горбенко продали «Укрпочте» шины по ценам, на 20% превышающим рыночные.

«С 2014 года «Интершина УА» заключила 160 контрактов с госзаказчиками на 160 млн грн, «Интергума-2010» – 107 контрактов на 320 млн грн, а «Шинные технологии» – 17 контрактов на 2,8 млн грн. И приблизительно в трех десятках случаев компании конкурировали друг с другом», – писал сайт FBI в августе 2019 года.

Торгами интересовались НАБУ и Генпрокуратура. Антимонопольный комитет доказал сговор «Интершины УА» и «Интергумы-2010» с конкурентом – ООО «Шинные Технологии» и оштрафовал фирмы Горбенко, заблокировав им участие в тендерах. Вместо них Горбенко выпустил на арену нового участника – ООО «Днепрошина». Который с марта 2018 года принял участие почти в 390 тендерах и подписала контрактов на 200 млн грн.

Горбенко не заявлял публично о сложении с себя полномочий депутата горсовета Луганска, куда в 2010-м прошел по списку пророссийской «Партии регионов». То есть, кроме парламентского мандата, еще и депутат горсовета оккупированного Луганска.

Руслан Горбенко в 2014-м подписывал обращение депутатов горсовета к Верховной Раде, в котором просил принять закон о декриминализации сепаратистов. Также он подписал обращение от 19 февраля 2014-го, где члены фракции «ПР» в горсовете называют участников Майдана «боевиками» и требуют их сурово наказать.

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