В Индии родился ребенок с двумя головами и тремя руками
Обе головы девочки принимают пищу и дышат.
Патология является редкой формой сиамских близнецов. Обе головы девочки принимают пищу и дышат.
Жительница деревни Кани в индийском штате Одиша родила ребенка с двумя головами и тремя руками. Об этом 11 апреля сообщил телеканал Odisha TV.
«Новорожденный питается двумя ртами и дышит двумя носами. По сути, это сиамские сестры-близнецы, у которых одно тело с тремя руками и двумя ногами», – заявил педиатр, доктор Дебашис Саху.
Ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения. Его перевезли в институт педиатрии имени Сардара Валлабхаи Пателя в город Каттак для специализированного лечения.
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