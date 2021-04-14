Байден позвонил Путину и предложил встретиться

Кроме этого президент США Джо Байден заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил российскому президенту встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Во время разговора Байден «четко заявил, что США будут тверды в защите своих национальных интересов, в том числе в вопросах хакерских атак и вмешательства в выборы».

Кроме этого, Байден заверил Путина, что США поддерживают территориальную целостность Украины.

«Президент выразил нашу обеспокоенность по поводу внезапного наращивания российских военных в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию к деэскалации напряженности. Президент Байден подтвердил свою цель построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией, отвечающие интересам США, и предложил встречу на высшем уровне в третьей стране в ближайшие месяцы для обсуждения всего круга вопросов, стоящих перед США и Россией», – говорится в сообщении.

Тэги: Джо Байден, Владимир Путин