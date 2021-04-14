НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
00:16 14 Апреля 2021 Просмотров 123   КомментариевКомментарии

Байден позвонил Путину и предложил встретиться

Кроме этого президент США Джо Байден заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил российскому президенту встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Во время разговора Байден «четко заявил, что США будут тверды в защите своих национальных интересов, в том числе в вопросах хакерских атак и вмешательства в выборы».

Кроме этого, Байден заверил Путина, что США поддерживают территориальную целостность Украины.

«Президент выразил нашу обеспокоенность по поводу внезапного наращивания российских военных в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию к деэскалации напряженности. Президент Байден подтвердил свою цель построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией, отвечающие интересам США, и предложил встречу на высшем уровне в третьей стране в ближайшие месяцы для обсуждения всего круга вопросов, стоящих перед США и Россией», – говорится в сообщении.

Источник:
Тэги: Джо Байден, Владимир Путин
Loading...

Новости по теме

Агрессивную овчарку Байдена отправят на перевоспитание

Мейджора – младшую из собак семьи президента США отправят на дополнительное обучение после инцидентов с укусами сотрудников Белого дома.

Байден опять споткнулся на трапе президентского самолета

Президент США Джо Байден снова споткнулся, поднимаясь по трапу на борт самолета Air Force One. Видеозапись обнародовало издание The Hill.

Байден не собирается встречаться с Ким Чен Ыном

Подход Джо Байдена к дипломатии с Северной Кореей будет не таким, как при прежней администрации, а «совершенно другим».

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты