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03:31 14 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинская баскетболистка признана лучшим игроком сезона женской Евролиги

Баскетболистка стамбульского «Фенербахче» Алина Ягупова признана лучшим игроком женской Евролиги текущего сезона, сообщает официальный сайт FIBA.

Голосование проводилось среди тренеров клубов Евролиги, представителей СМИ и болельщиков. И во всех трех группах респондентов украинка заняла первое место.

В этом сезоне она в среднем набирала 20,6 очка, 7,6 подбора и 4,4 передачи за игру.

При этом Ягупова несколько раз входила в символическую сборную и становилась MVP тура.

Для Алины это второе звание – в прошлом сезоне она также была признана лучшей в Евролиге.

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Тэги: баскетбол
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