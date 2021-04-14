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04:34 14 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский летит во Францию на встречу с Макроном

Встреча президентов произойдет в условиях роста напряженности из-за накопления Россией войск на границах с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, посетит Париж, где встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

По данным газеты Le Figaro, встреча глав государств состоится во время рабочего обеда в Елисейском дворце.

Отмечается, что встреча президентов произойдет в условиях роста напряженности из-за накопления Россией войск на границах с Украиной.

Источник:
Тэги: Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
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