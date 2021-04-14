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07:08 14 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Белорусских футболистов отправили в колхоз после неудачного начала чемпионата

Спортивный директор брестского «Руха» Сергей Присяжнюк рассказал о том, как команда отправилась в колхоз после трех матчей без побед на старте чемпионата Беларуси.

«Мы поехали в колхоз. Поработали немного, подышали воздухом. Такой своеобразный тимбилдинг был. Это наше командное решение. Ребята поддержали. Кто-то в церковь ездит, свечи ставит, а мы решили съездить в колхоз. Это идея всего коллектива», – отметил директор.

«Раньше мы в церковь ездили, устраивали тимбилдинги другого формата. Сейчас так решили попробовать. Если выиграли, значит, все пошло на пользу», – отметил Присяжнюк.

При этом спортивный директор отметил, что к этой акции нормально отнеслись и легионеры.

«Они же часть команды», – подытожил Присяжнюк.

Отметим, «Рух» одержал первую победу именно после «трудового десанта» в колхозе в четвертом туре и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. В предыдущих матчах команда играла вничью.

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Тэги: футбол, Республика Беларусь, колхоз
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