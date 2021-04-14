В ОАСК ответили на инициативу президента о его ликвидации

Низкий уровень доверия среди населения к судам, сообщили в ОАСК, вызван негативной информационной кампанией со стороны СМИ.

Новая судебная реформа, которая сегодня проводится в Украине, направлена не на создание независимой судебной власти в стране, а для подчинения ее антиконституционному внешнему управлению. Об этом говорится в заявлении Окружного административного суда города Киева, обнародованном во вторник, 13 апреля.

Таким образом в ОАСК прокомментировали сообщение об инициативе главы государства о ликвидации суда.

«Уже абсолютному большинству населения Украины вполне понятно, что последние 7 лет инициативы реформирования судебной власти писалась не в Украине», – заявили в суде.

Пресс-служба ОАСК утверждает, что суд является лидером по количеству вынесенных положительных решений в пользу истцов.

«Окружной административный суд города Киева всегда был лидером по количеству дел, которые поступали в окружные административные суда Украины. При этом в Окружном административном суде города Киева вынесенных решений в пользу истцов более 70% от общего количества решений. Это один из лучших результатов», – указано в заявлении.

А низкий уровень доверия среди населения к судам, добавили в ОАСК, вызван негативной информационной кампанией со стороны СМИ.

«Главной причиной, почему деятельность Окружного административного суда города Киева в новостях освещалась негативно и критиковалась должностными лицами, было и остается то, что в ОАСК есть особые полномочия, а именно – рассмотрение дел относительно центральных органов исполнительной власти», – заявила пресс-служба.

В суде подчеркнули, что «в случае голосования за проект закона и его подписания (судьи ОАСК – ред.) будут действовать в строгом соответствии с предписаниями Конституции Украины и профильного законодательства».

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