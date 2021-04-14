НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
12:06 14 Апреля 2021 Просмотров 348   КомментариевКомментарии

НАН: пик третьей волны COVID-19 пройден

Количество новых госпитализаций начало медленно снижаться.

Заболеваемость коронавирусом в Украине снижается, но уровень смертности остается высоким.

Украинские ученые считают, что пик третьей волны коронавируса пройден, но смертность остается на высоком уровне. Об этом говорится в обзоре рабочей группы Национальной академии наук Украины.

«За неделю 7.04-13.04.2021 г. в Украине был пройден пик количества новых выявлений в день. Хотя данные официальной статистики могут быть незначительно искажены из-за нерегулярности внесения устаревших случаев, но динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение», – говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что снижение количества новых выявлений происходит в более чем половине областей Украины.

При этом пик летальных случаев еще не пройден и начало снижения количества смертей можно ожидать на следующей неделе.

Также улучшается ситуация с госпитализациями. Количество новых госпитализаций начало медленно снижаться, но наполненность коек с кислородом все еще растет. Улучшение госпитальной динамики ожидается примерно через две недели.

Еще одним индикатором положительной динамики является позитивность образцов тестов, которая в течение последней недели снизилась с 33,3% до 32,4% на фоне уменьшения объемов тестирований.

Источник:
Тэги: третья волна COVID-19
Loading...

Новости по теме

Кому война, а кому мать родна. Вскрылась многомиллиардная схема налоговых «скруток» в Галнафтогазе и группе компаний ОККО

Холдинг Виталия Антонова «Универсальная инвестиционная группа» и входящие в него концерн «Галнафтогаз» и группа ОККО «нагрели» государственный бюджет на несколько миллиардов гривен.

Скандал: воспитанницу николаевского интерната вынудили сделать аборт

На это сообщение отреагировали в Офисе омбудсмена, а полиция начала уголовное производство.

В ОАСК ответили на инициативу президента о его ликвидации

Низкий уровень доверия среди населения к судам, сообщили в ОАСК, вызван негативной информационной кампанией со стороны СМИ.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты