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16:00 14 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Турции отреагировали на ограничение авиасообщения с РФ

Россия ограничила авиасообщение с турцией до конца мая из-за эпидситуации с коронавирусом.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение России о прекращении авиасообщения между странами, сообщил в среду, 14 апреля, телеканал NTV.

«Я не вижу политических причин в решении России ограничить полеты. Мы работаем над вопросом возобновления авиасообщения», – сказал он.

Чавушоглу анонсировал визит делегации из РФ, «чтобы на месте увидеть все меры, принимаемые» Турцией в рамках борьбы с коронавирусом.

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Тэги: Турция, рф, авиасообщения
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