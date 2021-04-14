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14:30 14 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Freedom House отнес Украину к «частично свободным» странам

По шкале демократической свободы Украина набрала 60 из 100 возможных баллов, тогда как годом ранее ей присвоили 62 балла.

Украина в 2021 году вошла в рейтинг частично свободных стран мира. Об этом сказано в ежегодном исследовании Состояние свободы в мире Freedom House в среду, 14 апреля.

В частности, по шкале демократической свободы Украина набрала 60 из 100 возможных баллов, в том числе 26 из 40 в сфере политических прав и 34 из 60 в разрезе гражданских свобод.

Отметим, что в 2020 году Украина набрала 62 балла и также находилась на уровне частично свободных стран.

Напомним, что пандемия ослабила демократию и свободу в мире. На данный момент 54 страны являются «несвободными», на их долю приходится 38% населения мира.

Также сообщалось, что Украина получила статус «частично интернет-свободной». В Украине манипулируют контентом и преследуют пользователей Интернета за публикации, которые могут быть защищены международ

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Тэги: Freedom House, рейтинг
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