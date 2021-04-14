Опасные сети АЗС в Украине – БРСМ-Нафта, Мотто и Sun oil, – исследование

Бензин на ряде украинских заправок не соответствует стандартам качества и может быть опасным для автомобилей и здоровья людей.

Бензин на ряде украинских заправок не соответствует стандартам качества и может быть опасным для автомобилей и здоровья людей. Худшие показатели обнаружили в бензине с АЗС «БРСМ-Нафта», «Мотто», «Sun oil», «Фактор» и «Татнефть». Об этом свидетельствует исследование Института потребительских экспертиз.

В частности, исследователи нашли в бензине ароматические амины, запрещенные в Украине. Они не только вредны для авто, но и могут привести к онкологическим заболеваниям. Следы опасного вещества были обнаружены в пробе БРСМ-Нафта – 0,7%, а в А-92 от Sun Oil его оказалось 1,8%.

Кроме того, октановое число в образцах бензина А-92 евро, приобретенных в сети Татнефть – 89,7 единиц, а в Sun Oil – 90,6 единиц. Бензин с низким октановым числом не только заканчивается быстрее, но и приводит к быстрой порче двигателя.

Кроме того, несколько заправок не уложились в норматив ДСТУ по содержанию токсичного бензола. На АЗС Фактор показатель – 2,8%, 2,3% – в Motto, а образец от Sun Oil превысил допустимую норму в 3,5 раза.

На ряде АЗС превышена и норма содержания серы в бензине. Ее избыток приводит к загрязнению форсунок и повышает вредность выбросов в атмосферу. В бензине Sun oil норма превышена вдвое, продукция Мотто также не соответствует стандарту.

Исследователи отметили, что количество точек реализации некачественного бензина в Украине растет. Поэтому советуют избегать АЗС, на которых цена на литр бензина на 3-4 гривны ниже рыночной. Если раньше некачественное топливо продавалось в кустарных «бочках», то сейчас, как оказалось, им можно заправиться и в «известных» сетях.