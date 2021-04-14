Расцветет ли лотос на землях Козина?

Одной из абсолютных величин достатка и успешности во всем мире считается недвижимость.

Одной из абсолютных величин достатка и успешности во всем мире считается недвижимость. Подобный актив перспективен так же, как золото, ведь земли не становится больше с годами. А значит, вложение в земельный участок почти всегда – дело выгодное.

Однако об этом знают и многочисленные мошенники, а потому на первый взгляд безопасная сделка может обернуться для покупателя грандиозной аферой. Так, остаться без миллиона долларов, обманутым и в «позе лотоса», да простят нас йоги, можно просто совершив опрометчивую сделку, покупая коттедж в комплексе MarinaClub, что расположился в живописном месте в двух десятках километрах от украинской столицы – на берегах элитного поселка Козин.

В начале нулевых на этом месте, омываемом водами Днепра, под строительство коттеджей получили землю три компании – общества с ограниченной ответственностью «Симинвест», «ОК-Инвест» и «Лотос». Последним, как оказалось, владеет одиозный российский олигарх Дмитрий Буряк, который решил на части полученных земель организовать строительство коттеджного комплекса MarinaClub – с современными архитектурными изысками, морем развлечений и яхтовой стоянкой для каждого инвестора. Инвестировать в строительство своеобразного элитного клуба для богатых предлагалось в размере от 29 900 000 грн ($1 070 151). И желающие инвестировать нашлись. Однако время показало, что за подобные деньги, связавшись с некоторыми «схематозниками», можно приобрести лишь неприятности.

Оказалось, что фирма российского олигарха получила указанную землю без решения поселкового совета. Материалы об этом публиковались в местных и всеукраинских СМИ, однако многие ли обращали внимание на бдительность журналистов? На самом деле, компания застройщика не имеет собственной земли под строительство в данном месте, что легко проверяется с помощью открытой для пользования Публичной кадастровой карты Украины.

Соответственно, коль застройщик не волен распоряжаться землею, еще один малоприятный сюрприз поджидает потенциального инвестора – в виде решения открыть в этом поселке частную инфекционную клинику для лечения больных с госпитальной тяжелой формой ковидной инфекции. Это может несколько испортить виды и настроение для инвесторов-миллионеров, однако в MarinaClub и в фирме «Лотос» вы об этом явно не услышите.

Но и это еще не все. В соответствии с действующим украинским законодательством (и это подтверждают в прокуратуре) организация яхтовых стоянок на данных местах, где берег укреплен искусственно, не разрешается. Проще говоря, данная береговая зона – рекреационная, строительство на ней запрещено, как и использование для чего бы то ни было в частных целях. Природоохранные органы следят за этим со всей строгостью.

Увы, но нет у компании «Лотос» и разрешительных документов на строительство коттеджной зоны, что легко выяснить в отделе градостроительства и архитектуры Обуховской районной государственной администрации Киевской области, куда мы обращались за подтверждением информации.

В итоге, вот что мы имеем – виртуальные коттеджи на несуществующей по документам у фирмы земле строит компания российского толстосума, обещая закрытую инфраструктуру и стоянки для яхт в рекреационной зоне. При этом не имея никаких разрешительных документов на строительство.

Уже сейчас ярыми противниками незаконной деятельности являются общественники – организация «Центр Стратегических и Оборонных Исследований» подала иск, касающийся участков, расположенных в самом центре MarinaClub.

Похоже, кому-то не дает покоя пример мошенника Войцеховского, удравшего с деньгами доверчивых вкладчиков. Не станьте жертвой. Проверяйте факты!