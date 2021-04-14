На заседании ОБСЕ потребовали от России объяснений

От России требуют объяснить военную активность у границ Украины. В РФ обвиняют в милитаризации Украину.

В ходе очередного заседания ОБСЕ по ситуации вокруг Украины представитель США Кортни Австриан призвала Россию объяснить военную активность, сообщает Радио Свобода в среду, 14 апреля.

По ее словам, Россия «нарисовала картину» ухудшение ситуации на Донбассе еще до того, как ситуация действительно ухудшилась. Вместе с тем она отметила, что «нет никаких доказательств, что Киев планирует широкомастштабную военную операцию».

Украинский представитель Евгений Цимбалюк поинтересовался у российской стороны, когда военные и техника вернутся на свои исходные места размещения и почему Россия не сообщила о своих военных учениях в соответствии с Венским документом 2011 года.

На это представительница России Юлия Жданова заявила, что ее страна «не ведет никакой военной деятельности, о которой необходимо предоставлять информацию в пределах Венского документа», а все мероприятия по перемещению российских подразделений реализуются в рамках боевой подготовки».

Она считает, что страны Запада, поддерживая Украину, берут на себя ответственность «за авантюристический курс киевского режима».

«Если государства – участники ОБСЕ не только на словах, но и на деле желают предотвратить эскалацию напряженности, им следует не призывать Россию «свернуть военное наращивание» на своей же территории (которого фактически нет), а заставить Киев отказаться от милитаристской риторики и воздержаться от кровавой и самоубийственной авантюры», – говорится в заявлении Ждановой.

В нем также отмечается, что РФ выступает за мирное урегулирование на Донбассе посредством диалога Киева с сепаратистами. «Со своей стороны мы сделаем все возможное для восстановления мира в Донбассе и защиты его мирного населения», – заверила Жданова.