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20:00 14 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ЕС дали РФ рекомендации из-за военной активности

От России требуют выполнять условия Венского документа и других мер укрепления доверия и безопасности.

По итогам заседания ОБСЕ по запросу Украины в соответствии с Венским документом 2011 года страны Евросоюза опубликовали заявление с рекомендациями для России.

Так, РФ рекомендуют в полной мере использовать все соответствующие положения Венского документа и других мер укрепления доверия и безопасности, в частности:

  • предпринять шаги по деэскалации ситуации и начать конструктивный диалог и конструктивные консультации;
  • обеспечить, в соответствии с ее обязательствами по Венскому документу, полную прозрачность своей военной деятельности, в частности по фундаментальным вопросам, касающимся численности и структуры постоянно дислоцированных войск в соответствующих районах и дополнительных переброшенных войск, участвующих в боевой подготовке, и продолжительности их дислокации;
  • добровольного обеспечить посещение, чтобы развеять опасения по поводу ее военной деятельности, в соответствии с положениями пункта 18 Венского документа 2011 года;
  • продолжить обсуждение этого конкретного вопроса на ПС-ФБС;
  • чтобы государства-участники продолжали регулярно информировать ФБС, в частности о военной деятельности в приграничных районах.

Как сообщалось, в ходе заседания ОБСЕ США потребовали от России объяснений по концентрации войск у границ Украины. В ответ представитель РФ обвинила в милитаризации Украину.

Источник:
Тэги: Россия, ес, военная активность
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