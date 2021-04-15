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00:17 15 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Три страны предложили провести встречу Байдена с Путиным

В телефонном разговоре президент США предложил президенту России встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране.

Финляндия сообщила США и России, что готова принять возможную встречу президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом финской газете Iltalehti сообщили в канцелярии президента Финляндии

«Финляндия всегда оказывала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой возможной встречи, то обеим сторонам была представлена готовность к ее организации», – отмечают в канцелярии.

При этом о возможном месте встречи не говорится.

СМИ также называют Исландию и Австрию потенциальными местами для проведения двустороннего саммита.

В телефонном разговоре 13 апреля Байден предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что встреча состоится летом.

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Тэги: Джо Байден, Владимир Путин, встреча
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