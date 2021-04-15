Три страны предложили провести встречу Байдена с Путиным
В телефонном разговоре президент США предложил президенту России встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране.
Финляндия сообщила США и России, что готова принять возможную встречу президентов Джо Байдена и Владимира Путина.
Об этом финской газете Iltalehti сообщили в канцелярии президента Финляндии
«Финляндия всегда оказывала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой возможной встречи, то обеим сторонам была представлена готовность к ее организации», – отмечают в канцелярии.
При этом о возможном месте встречи не говорится.
СМИ также называют Исландию и Австрию потенциальными местами для проведения двустороннего саммита.
В телефонном разговоре 13 апреля Байден предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что встреча состоится летом.
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