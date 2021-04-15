Власти разрешили болельщикам прийти на финал Кубка Английской лиги

Финал между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» состоится 25 апреля на «Уэмбли». Эта игра станет первым в стране в этом году спортивным мероприятием со зрителями.

Правда, количество зрителей будет ограничено – по 2000 с каждой стороны, а всего на «Уэмбли» будет 8000 зрителей.

При этом власти установили дополнительные ограничения – фанов в возрасте до 18 лет, пенсионеров и беременных на стадион не пустят.

Кроме того, желающие приобрести билет должны иметь отрицательный тест на коронавирус. В Англии игра станет первым в этом году спортивным событием под открытым небом со зрителями.

Стадионы планируют открывать постепенно, как и допускать зрителей.

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