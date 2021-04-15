Глава ЦРУ считает, что россия может готовить военное вторжение в Украину

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил этом во время слушаний по глобальным угрозам комитета Сената США по разведке.

«Наращивание Россией военной силы в Крыму и вдоль границы с Донбассом вызывает беспокойство. Это может быть комбинацией нескольких вещей: способом запугивания руководства Украины и сигналом Соединенным Штатам, но это наращивание уже достигло такого уровня, что оно создает основу для ограниченного военного вторжения. Это должно быть воспринято очень серьезно не только США, но и нашими союзниками», – сказал глава ЦРУ.

Похожее мнение высказал руководитель военной разведки США, генерал-лейтенант Скотт Беррьер.

«Россия сделала действия для того, чтобы иметь несколько возможностей. Наблюдая за этим наращиванием сил, мы увидели, что Россия может сделать серию военных учений, начав их в любое время, или – если она сделает такой выбор – начать ограниченные действия. Мы не знаем, какие ее намерения», – отметил Беррьер.

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