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03:26 15 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Основатель крупнейшей в США финансовой пирамиды умер в тюрьме

Финансист Бернард Мейдофф, создавший наибольшую финансовую пирамиду в США, умер в тюрьме штата Северная Каролина в возрасте 82 лет.

Мейдофф умер на 12-м году своего 150-летнего тюремного срока. В прошлом году он через адвоката просил выпустить его из тюрьмы, чтобы умереть дома.

Он рассказывал, что у него последняя стадия заболевания почек.

Финансист Мейдофф создал крупнейшую в истории США финансовую пирамиду, собравшую более 65 млрд долларов и просуществовавшую почти 20 лет – до декабря 2008 года. Жертвами мошенничества стали более 3 млн человек.

В 2008 году Мейдоффа арестовали, а через год он признал себя виновным. Его имущество было конфисковано и распродано для покрытия убытков вкладчиков Madoff Securities.

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Тэги: финансовая пирамида, Бернард Мейдофф
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