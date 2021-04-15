Россия наращивает масштабы подрывной деятельности против США

Об этом в ходе слушаний по глобальным угрозам в комитете американского Сената по разведке в среду сообщила директор национальной разведки США Эврил Хэйнс.

«По нашей оценке, Москва продолжит прибегать к различным тактикам, чтобы подорвать влияние США и разрушить альянсы западных стран», – сказала Эврил Хэйнс.

В разведке отмечают, что Россия не хочет прямого конфликта с США, но российские официальные лица давно считают, что Вашингтон стремится ослабить Россию.

«Москва будет использовать целый ряд инструментов для достижения своих целей, включая операции с использованием наемников, убийства и продажу оружия. Она также будет использовать, как мы уже публично сообщали, новое оружие и кибер-возможности для угрозы Соединенным Штатам и их союзникам, и осуществлять злонамеренные кампании, в том числе и на выборах в США, чтобы подорвать наши позиции в мире, посеять разногласия и повлиять на процесс принятия решений в США», – приводит слова директора национальной разведки США «Голос Америки».

По оценкам Эврил Хэйнс, Россия становится все более искусной в использовании своих технических возможностей «для развития асимметричного ответа в военной сфере, а также в киберпространстве, чтобы дать себе возможность дать отпор и заставить Соединенные Штаты подчиняться их интересам».

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