У мусульман начался священный месяц Рамадан

Дата Рамадана определяется по лунному календарю, и длится он 30 дней. В 2021 году пост продлится до 12 мая. Во время Рамадана проходит традиционное малое паломничество в Мекку.

Саудовская Аравия в этом году разрешила впускать в страну только вакцинированных паломников или тех, кто болел коронавирусом и может подтвердить наличие антител.

Уже на следующий день, 13 мая, исламские верующие отпразднуют Ураза-байрам – одного из главный событий у мусульман, после Курбан-байрама.

Строгий пост в Рамадан мусульмане встречают радостно. История гласит, что именно в этот месяц пророк Мохаммед впервые принялся за стихи Корана.

В этот период мусульмане духовно очищаются и убеждаются в силе своей веры. Важно принимать все ограничения священного месяца с пониманием и готовностью.

Также осуществляется пятикратная ежедневная молитва – намаз, делают пожертвования нуждающимся – закят, который также может быть своего рода откупом для искупления грехов и проводят хадж – паломнические поездки в Мекку.

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