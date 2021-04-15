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07:05 15 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сборная Украины по футзалу пробилась на Евро-2022

По итогам групповой стадии определились команды, которые заняли первые и вторые места в своих группах и вышли на чемпионат Европы.

Завершилась групповая стадия квалификации на Евро-2022 по футзалу, по итогам которой определились команды, которые заняли первые и вторые места в своих группах и вышли на чемпионат Европы.

Среди них и сборная Украины, которая заняла второе место в группе, но стала одной из 6 лучших команд, занявших вторые места, который получили прямые путевки на чемпионат Европы. Это сборные Словении, Словакии, Польши, Финляндии, Грузии и Украины.

Также к участникам финальной части Евро-2022, кроме страны-хозяйки – Нидерландов добавились победители групп: Хорватия, Россия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Казахстан, Испания, Италия, Португалия.

В плей-офф последнюю путевку в финальную часть Евро-2022 разыграют сборные Беларуси и Сербии.

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Тэги: сборная Украины, футзал
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