На заседание СНБО рассмотрят ситуацию по Донбассу и спецвопросы от Зеленского
В ОП сообщили повестку заседания СНБО.
На заседании СНБО в четверг, 15 апреля, рассмотрят ситуацию безопасности на востоке страны, а также ситуации в национальной экономике, сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Один из ключевых вопросов повестки дня СНБО по понятным причинам будет рассмотрен в тайном режиме и будет касаться обсуждения ситуации на Донбассе. Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами», – говорится в сообщении.
Также СНБО рассмотрит второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.
Кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании будут обсуждены более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства.
«Среди важных вопросов также кибербезопасность. Отдельно, в разделе «Разное», будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа специальные вопросы от главы государства», – добавили в ОП.
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Теперь Польша и Альянс совместно будут решать вопрос относительно нарушений в сфере кибербезопасности и заниматься промышленность специализированных вооружений.
В составе СНБО остаются несколько человек, которых назначал еще Петр Порошенко, в том числе генпрокурор Юрий Луценко.
Евросоюз заявил о намерении провести общеевропейские учения по кибербезопасности для проверки готовности медийного пространства к выборам в Европарламент, которые должны пройти в мае.