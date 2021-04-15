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11:27 15 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На заседание СНБО рассмотрят ситуацию по Донбассу и спецвопросы от Зеленского

В ОП сообщили повестку заседания СНБО.

На заседании СНБО в четверг, 15 апреля, рассмотрят ситуацию безопасности на востоке страны, а также ситуации в национальной экономике, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Один из ключевых вопросов повестки дня СНБО по понятным причинам будет рассмотрен в тайном режиме и будет касаться обсуждения ситуации на Донбассе. Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами», – говорится в сообщении.

Также СНБО рассмотрит второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.

Кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании будут обсуждены более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства.

«Среди важных вопросов также кибербезопасность. Отдельно, в разделе «Разное», будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа специальные вопросы от главы государства», – добавили в ОП.

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Тэги: кибербезопасность, СНБО Украины, ситуации на Донбассе
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