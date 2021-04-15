Из Афганистана выводится военный контингент

Сначала Британия, США, теперь и Грузия сообщили о закрытии военных баз в Афганитсане.

Грузия выведет военный контингент из Афганистана по графику, согласованному с НАТО. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает Эхо Кавказа в четверг, 15 апреля.

«Сегодня НАТО принял решение поэтапно, до сентября текущего года завершить миссию в Афганистане. Соответственно, Афганистан по согласованному с НАТО графику покинут и грузинские подразделения. У нас интенсивные консультации с нашим стратегическим партнером США. Вывод контингента из Афганистана будет осуществлен в координации с ними», – сказал Гарибашвили.

Грузинский премьер добавил, что сейчас в Афганистане служат 860 грузинских миротворцев, участвующих в миротворческой миссии НАТО Решительная поддержка.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден объявил о выводе войск из Афганистана. Все силы НАТО выведут свой военный контингент одновременно и скоординированно с американскими военными.

Также СМИ сообщали, что Британия выведет войска из Афганистана раньше, чем США. Военнослужащие Соединенного Королевства зависимы от американских военных баз и инфраструктуры в стране.

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