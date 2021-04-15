Турция подтвердила отмену прохода кораблей США в Черное море
Если американские корабли не пройдут через проливы Дарданеллы и Босфор в четверг, то Пентагон снова сможет запросить проход через них только через 15 дней.
Американские военные отменили проход двух ракетных эсминцев в Черное море. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает телеканалу NTV в четверг, 15 апреля.
«Вчера США устно подтвердили нам, что отменили проход. Письменного уведомления пока нет», – сказал Чавушоглу телеканалу NTV.
Он отметил, что если американские корабли не пройдут через проливы Дарданеллы и Босфор в четверг, то в соответствии с конвенцией Монтре США снова смогут запросить проход кораблей только через 15 дней.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на турецкие дипломатические источники сообщило, что США не будут размещать два военных корабля в Черном море.
При этом 14 апреля появились сообщения о том, что эсминцы ВМС США Donald Cook и Roosevelt вышли из базы Суда-Бэй на греческом острове Крит в направлении Черноморских проливов.
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Корабль участвовал в учениях Sea Shield 21 под руководством ВМС Румынии и проводил операцию по обеспечению безопасности на море.
Об этом заявил глава Европейского командования США генерал ВВС Тод Уолтерс, сообщает пресс-служба Пентагона.