Турция подтвердила отмену прохода кораблей США в Черное море

Если американские корабли не пройдут через проливы Дарданеллы и Босфор в четверг, то Пентагон снова сможет запросить проход через них только через 15 дней.

Американские военные отменили проход двух ракетных эсминцев в Черное море. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает телеканалу NTV в четверг, 15 апреля.

«Вчера США устно подтвердили нам, что отменили проход. Письменного уведомления пока нет», – сказал Чавушоглу телеканалу NTV.

Он отметил, что если американские корабли не пройдут через проливы Дарданеллы и Босфор в четверг, то в соответствии с конвенцией Монтре США снова смогут запросить проход кораблей только через 15 дней.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на турецкие дипломатические источники сообщило, что США не будут размещать два военных корабля в Черном море.

При этом 14 апреля появились сообщения о том, что эсминцы ВМС США Donald Cook и Roosevelt вышли из базы Суда-Бэй на греческом острове Крит в направлении Черноморских проливов.

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