США вышлют дипломатов РФ из двух городов – СМИ
Около дюжины российских дипломатов попаду в новый санкционный список США, о котором объявят сегодня, пишут СМИ.
В рамках нового пакета санкций, который США объявят в четверг, 15 апреля, будут высланы более десяти российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.
Отмечается, что США намерены скоординировать введение санкций с европейскими союзниками.
Высылаемым дипломатам дадут 30 дней на сборы и отъезд.
По данным издания, также санкции затронут сотрудников российской разведки, чиновников правительства и организации, причастные к хакерской атаке на IT-компанию SolarWinds.
Кроме того, СNN подтверждает информацию других СМИ о санкция против госдолга России.
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