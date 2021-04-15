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17:30 15 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США вышлют дипломатов РФ из двух городов – СМИ

Около дюжины российских дипломатов попаду в новый санкционный список США, о котором объявят сегодня, пишут СМИ.

В рамках нового пакета санкций, который США объявят в четверг, 15 апреля, будут высланы более десяти российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.

Отмечается, что США намерены скоординировать введение санкций с европейскими союзниками.

Высылаемым дипломатам дадут 30 дней на сборы и отъезд.

По данным издания, также санкции затронут сотрудников российской разведки, чиновников правительства и организации, причастные к хакерской атаке на IT-компанию SolarWinds.

Кроме того, СNN подтверждает информацию других СМИ о санкция против госдолга России.

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Тэги: Россия, санкции, США, дипломаты
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