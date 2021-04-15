Фитнес-браслет – это устройство со встроенными датчиками активности человека

Фитнес-браслет полезен для людей, которые ведут подвижный образ жизни, и тех, кто хочет улучшить здоровье.

Фитнес-браслет полезен для людей, которые ведут подвижный образ жизни, и тех, кто хочет улучшить здоровье. Ниже мы выяснили, какие самые популярные функции есть у этих приборов, и почему им не стоит полностью доверять.

Какие функции есть у гаджетов

Чтобы что-то улучшить, это нужно сначала измерять. Если вы хотите больше двигаться, «умные» часы будут следить за количеством физической нагрузки в течение дня: количество пройденных шагов, расстояние и так далее. Показатели, которые отслеживает девайс, подсказывают, нужно продолжить активность или можно уже расслабиться. Видя свой прогресс, мотивация для двигаться будет расти.

Некоторые модели смарт-часов следят за количеством пищи и воды, которые вы употребляете. А также количество сожженных калорий. Так намного проще правильно питаться и вести здоровый образ жизни.

Фитнес-браслет может отслеживать режим сна: насколько глубоко вы спите, как долго длится сон и сколько раз за ночь просыпаетесь. Он распознает фазы сна и будит вас в то время, когда вам будет комфортнее всего проснуться. Это поможет вам хорошо выспаться и улучшит настроение. Вы проснетесь от вибрации на руке, поэтому не разбудите своего партнера громким будильником.

Некоторые модели фитнес-трекеров подключаются к интернету и Bluetooth. Это позволяет принимать звонки, сообщения или электронные письма без телефона. Это отличный способ оставаться на связи, даже если телефон лежит в другой комнате. С помощью этой функции вы сможете выгрузить информацию из часов в приложение для смартфона и выставить дополнительные настройки.

Фитнес-браслет может отслеживать частоту сердечных сокращений через пульс. Так вы сможете достигать целевого пульса на каждой тренировке и получать больше пользы от физических нагрузок. Максимальная частота пульса составляет около 220 минус ваш возраст. Во время умеренных нагрузок целевая частота пульса составляет около 50–70% от максимальной частоты, а при интенсивных тренировках она должна составлять около 70–85%.

Есть ли минусы у фитнес-браслета?

Смарт-часы имеют несколько недостатков. Если планируете в скором времени их купить, эти особенности помогут правильно сформировать ожидания от гаджетов.