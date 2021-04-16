В Украине начали делать прививки участникам Олимпийских игр

15 апреля начали вакцинацию от коронавируса украинских спортсменов – паралимпийцев и олимпийцев накануне их участия в Олимпийских играх.

Прививки осуществляют вакциной производства компании Sinovac.

Первой прививки получила Федерация стрельбы Украины, которая готовится к участию в Олимпийских Играх в Токио, информирует пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Свою вакцину уже получили Сергей Кулиш – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, Александр Петрив – олимпийский чемпион Игр в Пекине, а также еще 14 спортсменов и их тренеров, которые будут участвовать в Олимпиаде в Токио.

Тэги: вакцина, Олимпиада в Токио, коронавирус