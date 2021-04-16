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03:29 16 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Конституционный суд Молдовы нашел основания для роспуска парламента

Конституционный суд Молдовы в четверг, 15 апреля, по запросу президента Майи Санду принял решение о том, что есть все основания для роспуска парламента.

Суд решил, что неспособность парламента сформировать правительство в течение трех месяцев является основанием для роспуска парламента.

Согласно решению суда, Санду обязана подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов. Решение является окончательным, вступает в силу с момента принятия и обжалованию не подлежит никоим образом.

Парламентское большинство в составе Партии социалистов и партии «Шор» (всего 53 депутата из 101) заранее заявило о своем несогласии с роспуском парламента. Депутаты также обратились в Конституционный суд. Они настаивают на том, что в парламенте есть большинство, а потому президент должен назначить кандидатом на пост премьер-министра нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка, который пользуется поддержкой этого большинства.

Место премьер-министра в Молдове стало вакантным в начале 2021 года, после того как ставленник социалистов Ион Кику и его правительство ушли в отставку.

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