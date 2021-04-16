Месси подарил китайцам свои футболки в обмен на 50 тысяч вакцин от коронавируса

Капитан «Барселоны» Лионель Месси помог приобрести вакцину от коронавируса для футболистов из Южной Америки

Аргентинец подарил китайской фармацевтической фирме Sinovac три футболки с автографами, после чего были куплены 50 тысяч доз для реализации амбициозного плана вакцинации всех футболистов Южной Америки перед турниром Copa América этим летом.

«Руководство Sinovac выразило свое восхищение Лионелем Месси, который любезно прислал нам три футболки для них», – написал официальный представитель CONMEBOL Гонсало Лучано Беллози.

Часть вакцин была также доставлена 26 клубам первого дивизиона Аргентины.

Соглашение было оформлено при посредничестве президента Уругвая Луиса Лакалье Поу.

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