Польша высылает трех российских дипломатов

Польша объявила трех российских дипломатов «персонами нон-грата». Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг МИД Польши.

«15 апреля 2021 года посол Российской Федерации в Польше был вызван в МИД Польши. Послу была передана дипломатическая нота, которая проинформировала о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве «персона нон-грата». Основанием для этого решения было совершение этими людьми действий, которые не соответствуют статусу дипломата и вредят Польше», – говорится в заявлении.

«Польша выражает полную солидарность с решениями, которые были приняты Соединенными Штатами 15 апреля 2021 года, касающихся их политики по отношению к России. Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации», – говорится в заявлении.

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