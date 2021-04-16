Польша высылает трех российских дипломатов
Польша объявила трех российских дипломатов «персонами нон-грата». Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг МИД Польши.
«15 апреля 2021 года посол Российской Федерации в Польше был вызван в МИД Польши. Послу была передана дипломатическая нота, которая проинформировала о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве «персона нон-грата». Основанием для этого решения было совершение этими людьми действий, которые не соответствуют статусу дипломата и вредят Польше», – говорится в заявлении.
«Польша выражает полную солидарность с решениями, которые были приняты Соединенными Штатами 15 апреля 2021 года, касающихся их политики по отношению к России. Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации», – говорится в заявлении.
Новости по теме
Около дюжины российских дипломатов попаду в новый санкционный список США, о котором объявят сегодня, пишут СМИ.
Высылка российских дипломатов – ответ на объявление персонами нон грата дипломатов этих стран в России.
Россия ответила на высылку несколько дипломатов из Польши, выслав в свою очередь из страны ряд сотрудников польской дипмиссии. Это начало второй «дипломатической войны» между РФ и Польшей.