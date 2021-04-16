Нацкомісія з питань енергетики оштрафувала “ДТЕК” Ахметова майже на 2 млн гривень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на відкритому засіданні 15 квітня прийняла рішення оштрафувати компанію “ДТЕК Київські електромережі” на 1,7 млн гривень.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції засідання комісії.

«Накласти штраф у розмірі 1,7 млн ​​гривень на «ДТЕК Київські електромережі» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, і порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії», — було сказано під час засідання.



Варто зазначити, що компанія отримала штраф за невиконання своїх обов’язків за інвестиційними програмами на загальну суму понад 170 млн грн.

“ДТЕК Київські електромережі” надали гарантії, що зможуть завершити роботи за цими програмами до кінця 2021 року, але Нацкомісія продовжила термін виконання робіт ще на півтора року.

Також стало відомо, що компанія порушила регуляторне законодавство — під’єднала акціонера “ДТЕК КЕП” до своєї мережі за межами території своєї діяльності (міста Києва), у селі Плюти Київської області.

“У мене теж є проблеми з Київобленерго, чи не могли б ви під’єднати мене до своєї мережі теж?” — пожартував голова Нацкомісії Валерій Тарасюк під час виступу гендиректора “ДТЕК КЕП” Дениса Бондаря.

Варто зауважити, що після проведення перевірки Нацкомісії з питань енергетики були знайдені додаткові джерела фінансування на суму 298,79 млн грн без ПДВ.

Нагадаємо, “ДТЕК Київські електромережі” утрималися від підписання меморандуму про добудову об’єктів збанкрутілого банку “Аркади”. У пресслужбі компанії заявили, що вони не мають коштів на будівництво підстанцій «Аркада» та повітряної лінії «ТЕЦ-5 — Аркада».

Представник Об’єднання інвесторів банку “Аркада” Віталій Щербаков так прокоментував сьогоднішнє рішення Нацкомісії: “Це, звичайно, добре, що їх оштрафували, але чому “ДТЕК КЕМ” підключає об’єкти до своєї мережі за Києвом, а виконати свої обов’язки на території самої столиці не може? І це зважаючи на те, що вони змогли знайти додаткове джерело фінансування у 298,79 млн гривень, а цього з головою було б достатньо для завершення роботи на об’єктах “Аркади”.

Також він додав, що постановою №1754 від 23.09.2020 року про схвалення плану розвитку системи розподілу «ДТЕК Київські електромережі» на 2021-2025 роки вони зобов’язані побудувати електричну підстанцію “Аркада” (оціночна вартість якої становить 199 млн 920 тис. грн) та лінію КПЛ 110 кВ “Тец-5- Аркада” №1,№2 (139 млн 200 тис. грн).