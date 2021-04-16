Зеленский: «Украина не может бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО»

По словам президента Украины, политика европейских стран в отношении Украины должна быть абсолютно ясной.

Президент Владимир Зеленский накануне встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что пришло время Украине войти в ЕС и НАТО. Об этом говорится в интервью главы государства газете Le Figaro, опубликованном вечером в четверг, 15 апреля.

По словам Зеленского, политика европейских стран в отношении Украины должна быть абсолютно ясной.

Зеленский подчеркнул, что Украина не может «бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО», особенно учитывая агрессию России по отношению к ней.

«Безопасность Европы зависит от безопасности Украины», – добавил он.

При этом глава Украинского государства признал, что у Макрона «лучшие отношения» с президентом России Владимиром Путиным, чем с ним.

«Я очень хотел бы, чтобы мои отношения с Макроном, а значит, отношения Украины и Франции, были еще лучше, чем отношения Макрона с другими лидерами, например с президентом России. Особенно сейчас, когда нам очень нужна поддержка Европы. Когда мы очень пострадали от агрессии России», – сказал президент.

Зеленский «понимает» желание Макрона иметь дружеские отношения с РФ. Однако президент хочет, чтобы и французский лидер понял его стремление.

«Всегда меньше болит, если касается не тебя, и всегда кажется, что с тобой так не будет. Но история не гладит по головке, а бьет хуком тогда, когда ты не ждешь. Ты должен быть готов», – предупредил Зеленский.

Президент считает, что Макрон поддерживает Украину, однако война с Россией происходит не во Франции. Зеленский не знает, была ли РФ причастной к конфликтам и протестам во Франции, однако призвал Макрона быть готовым.

«Мне кажется, что он как умный лидер должен осознать опасность раньше, чем могут произойти какие-то действия, похожие на наши, которые, не дай бог, унесут жизни людей. Поэтому баланса не получится, я так считаю», – сказал президент.

Зеленского спросили – мертв ли нормандский формат – на что он выразил уверенность, что именно Макрон может сделать ему «искусственное дыхание».

«Мне кажется, что нормандский формат был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И действительно я увидел, что у этого формата, если продолжать аллегорию, бьется сердце, появился пульс. Но сейчас мы видим, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать», – объяснил Зеленский.

«Здесь нужна поддержка, прежде всего господина Макрона, и тогда, будем верить, появится желание у России. Потому что сейчас, что бы там ни говорили Россия или ее представители в Трехсторонней контактной группе в Минске, я точно знаю, что они все блокируют», – отметил президент.

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