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13:07 16 Апреля 2021 Просмотров 92   КомментариевКомментарии

Названа официальная причина аварии поезда Интерсити

Из-за служебной халатности принято решение об увольнении шести работников из руководящего состава Приднепровской железной дороги.

Укрзализныця завершила служебное расследование схождения шести вагонов поезда Интерсити+ сообщением Киев – Запорожье. Причина аварии – грубые нарушения в содержании верхнего строения пути, сообщает пресс-служба компании в пятницу, 16 апреля.

Указано, что предпосылкой аварии стали несоблюдение требований нормативных документов, инструкций в части безопасной организации выполнения работ по обслуживанию, содержанию в исправном состоянии вверенных объектов инфраструктуры. А также неприятие запретительных мер в случае невозможности выполнения необходимого объема ремонтных работ.

Из-за служебной халатности принято решение об увольнении шести работников из руководящего состава Приднепровской железной дороги:

  • первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения Служба пути,
  • начальника и заместителя начальника структурного подразделения Запорожская дистанция пути,
  • мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути;
  • старшего мастера,
  • бригадира структурного подразделения Запорожская дистанция пути.

Кроме этого, из-за нарушения должностных лиц обязанностей будет расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала Приднепровская железная дорога с инфраструктуры.

В Укрзализныце добавили, что завершается процесс расчетов убытков. Его будут обязаны возместить виновные. Также по факту схода вагонов поезда Нацполиция открыла уголовное производство.

Источник:
Тэги: авария, поезд, жд, расследование, интерсити+
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