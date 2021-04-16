Названа официальная причина аварии поезда Интерсити

Из-за служебной халатности принято решение об увольнении шести работников из руководящего состава Приднепровской железной дороги.

Укрзализныця завершила служебное расследование схождения шести вагонов поезда Интерсити+ сообщением Киев – Запорожье. Причина аварии – грубые нарушения в содержании верхнего строения пути, сообщает пресс-служба компании в пятницу, 16 апреля.

Указано, что предпосылкой аварии стали несоблюдение требований нормативных документов, инструкций в части безопасной организации выполнения работ по обслуживанию, содержанию в исправном состоянии вверенных объектов инфраструктуры. А также неприятие запретительных мер в случае невозможности выполнения необходимого объема ремонтных работ.

Из-за служебной халатности принято решение об увольнении шести работников из руководящего состава Приднепровской железной дороги:

первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения Служба пути,

начальника и заместителя начальника структурного подразделения Запорожская дистанция пути,

мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути;

старшего мастера,

бригадира структурного подразделения Запорожская дистанция пути.

Кроме этого, из-за нарушения должностных лиц обязанностей будет расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала Приднепровская железная дорога с инфраструктуры.

В Укрзализныце добавили, что завершается процесс расчетов убытков. Его будут обязаны возместить виновные. Также по факту схода вагонов поезда Нацполиция открыла уголовное производство.

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