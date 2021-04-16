Названы сроки новых поставок Украине COVAX-вакцин
Украина получила первую партию вакцин по механизму COVAX. Следующая ожидается в течение нескольких недель.
Украина может получить новые партии вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX в конце апреля или начале мая. Об этом заявила в пятницу, 16 апреля, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер после прибытия первой партии вакцин Pfizer и BioNTech, сообщает РБК-Украина.
В рамках инициативы COVAX Украина получила 117 тысяч доз вакцин.
До конца весны Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca.
Всего бесплатных вакцин COVAX Украина должна получить 8 млн доз.
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