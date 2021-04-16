Названы сроки новых поставок Украине COVAX-вакцин

Украина может получить новые партии вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX в конце апреля или начале мая. Об этом заявила в пятницу, 16 апреля, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер после прибытия первой партии вакцин Pfizer и BioNTech, сообщает РБК-Украина.