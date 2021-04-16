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Главная » Украина » Общество
14:10 16 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Названы сроки новых поставок Украине COVAX-вакцин

Украина получила первую партию вакцин по механизму COVAX. Следующая ожидается в течение нескольких недель.

Украина может получить новые партии вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX в конце апреля или начале мая. Об этом заявила в пятницу, 16 апреля, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер после прибытия первой партии вакцин Pfizer и BioNTech, сообщает РБК-Украина.

В рамках инициативы COVAX Украина получила 117 тысяч доз вакцин.

До конца весны Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca.

Всего бесплатных вакцин COVAX Украина должна получить 8 млн доз.

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Тэги: поставки, вакцинация, COVAX-вакцины
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