Институт потребительских экспертиз разрывает сотрудничество с «БРСМ», Мotto и SunOil из-за опасного бензина

Институт потребительских экспертиз прекращает сотрудничество с сетями автозаправочных станций «БРСМ-Нафта», Мotto и SunOil из-за низкого качества топлива и опасных примесей, которые они вновь обнаружили во время последнего исследования бензина в апреле.

Институт потребительских экспертиз прекращает сотрудничество с сетями автозаправочных станций «БРСМ-Нафта», Мotto и SunOil из-за низкого качества топлива и опасных примесей, которые они вновь обнаружили во время последнего исследования бензина в апреле. Об этом говорится в заявлении директора института Юрия Чернобривца, опубликованном на их сайте ИСЭ.

«Обязательным условием нашей работы с автозаправочными сетями является их стремление к улучшению качества топлива, мы же только помогаем им в этом. Я предупреждал наших клиентов, обращал их внимание на результаты наших исследований, на публикации в СМИ, в соцсетях. К сожалению, они отнеслись к этому формально, это их выбор», – отметил Чернобривец.

Он отметил, во время апрельского исследования в образцах бензина А-92 с «БРСМ», SunOil и Мotto было зафиксировано превышение содержания серы, бензола и обнаружены следы аминов – токсичного вещества, запрещенного к использованию в топливах не только в Украине, но и в США и ЕС.

Чернобривец сообщил, что к сетям «БРСМ-Нафта», Мotto и SunOil уже направлены требования снять маркировки ИПЭ на их заправочных станциях, публикации на корпоративных сайтах и любые сообщения об участии этих заправочных станций в программе контроля качества института.

«Нынешнюю печальную ситуацию с качеством топлива я могу сравнить разве что с началом 2000-х. Наш институт хочет внести свой вклад в защиту потребителей, конкурентного рынка и экономики Украины», – добавил он.

Напомним, Институт потребительских экспертиз – независимая общественная организация, созданная для проведения экспертиз различных товаров и услуг на территории Украины в 2003 году. За время своей работы институтом было проведено 177 исследований автомобильных топлив (А-95, А-95 «премиум», А-92, А-76, ДТ), из них 76 по Киеву и 101 по регионам, 15 исследований моторных масел, 7 исследований тормозной жидкости и 14 исследований омывающей жидкости.