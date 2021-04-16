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16:30 16 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава НБУ заявил о скорой продаже ПриватБанка

Приватизацией ПриватБанка могут заинтересоваться крупнейшие инвесторы из-за рубежа, включая США и Европу.

В планах Нацбанка Украины – продажа ПриватБанка. Его приватизация, уверены в НБУ, может заинтересовать самых престижных международных инвесторов, поскольку украинский банковский сектор имеет потенциал. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью изданию GlobalCapital.

«Наш банковский сектор имеет значительный потенциал для международных инвесторов. Мы надеемся, что в ближайшее время международные банковские группы приобретут доли в украинских госбанках», – сказал Шевченко.

По его словам, уже в скором времени на продажу будет выставлен один из крупных украинских банков – ПриватБанк.

«Мы считаем, что приватизация Приватбанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС», – отметил глава НБУ.

Он также добавил, что Нацбанк продолжает поддерживать стратегию ПриватБанка в судах с его экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

По делу ПриватБанка проходит около 100 судебных процессов, отметил Шевченко.

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Тэги: НБУ, Приватбанк, продажа, приватизация
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