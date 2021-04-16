В РФ угрожают депортировать 150 тысяч украинцев

Нелегально находящиеся в России украинцы «будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», если не выедут до 15 июня, заявили в МВД.

Россия грозит выслать более 150 тысяч граждан Украины, находящихся в стране нелегально. Об этом заявил замглавы МВД Александр Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщает РИА Новости в пятницу, 16 апреля.

Горовой говорит, что граждане, которые нелегально находятся в России, должны до 15 июня покинуть страну. Согласно подсчетам МВД, в России «задержались» 152 тысячи граждан Украины, 332 тысяч граждан Узбекистана, 247 тысяч – из Таджикистана и так далее.

«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», – сказал Горовой.

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