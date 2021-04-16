Директор НАБУ может стать первой жертвой закона о недостоверном декларировании, – СМИ
Ряд действий главы НАБУ Артёма Сытника подпадает под нормы законопроекта о недостоверном декларировании, принятом Верховной Радой Украины в первом чтении.
Ряд действий главы НАБУ Артёма Сытника подпадает под нормы законопроекта о недостоверном декларировании, принятом Верховной Радой Украины в первом чтении. Об этом сообщает Телеграм-канал «Украина 24».
«Дело следующее: в сентябре 2019-го у суда возникло пару вопросов к Артёму Сергеевичу. Например, почему в его декларациях напрочь проигнорированы подарки от аграрного олигарха Олега Бахматюка, регулярно и щедро его одаривавшего. Хотя у главного антикоррупционера страны это далеко не один «тайный» даритель (к слову, интересно, какие «услуги» могли послужить причиной для «великодушных» жестов). Ещё один вопрос касается денег от продажи земельного участка в оккупированном Севастополе, которые Артём Сергеевич также забыл задекларировать», – говорится в сообщении.
Принятый за основу президентский законопроект предусматривает наказание за непредоставление представителями власти деклараций или недостоверное декларирование.
«За подобное можно поплатиться свободой. И если Рада проголосует за него, первая шапка полетит с директора НАБУ Артема Сытника, который ещё в 2019 году официально признан судом коррупционером», – подчёркивается в сообщении.
При этом автор добавил: «Осталось только понять, какой суд (ВАКС или какой-то районный) отправит его в места не столь отдалённые, и какому органу правопорядка поручит расследование: ГБР или родное НАБУ (впрочем, эта структура давно не подаёт никаких признаков жизни). В общем, над головой Сытника повис Дамоклов меч. Посмотрим, как долго он ещё сможет продержаться», – подытожил он.
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