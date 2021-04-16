Нормандская встреча: РФ призвали вывести войска из Крыма и отодвинуть их от границы с Украиной

В Париже встреча президентов Украины, Франции и Германии закончилась,публикуем основные тезисы.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отметили важность реализации минских соглашений и продолжение работы в нормандском формате. Об этом сообщили в пятницу, 16 апреля, в правительстве Германии по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Канцлер и французский президент указали на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Они указали на необходимость полноценной реализации минских соглашений с обеих сторон, а также заявили, что Германия и Франция продолжат прикладывать усилия в рамках нормандского формата», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи обсудили ситуацию с безопасностью на украино-российской границе и на Донбассе.

«Они разделили опасения относительно роста численности российских войск на границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму. Они призвали отвести военные подразделения для деэскалации ситуации», – сказано в сообщении.

Главное на встрече:

Встреча длилась около 1.5 часа. Главной темой разговора был Донбасс.

Макрон, Меркель и Зеленский призвали Россию вывести войска из Крыма и отодвинуть их от границы с Украиной.

19 апреля пройдет встреча советников лидеров «Нормандской четверки». После этого планируется встреча лидеров Н4.

Всем странам Евросоюза предложат подписать декларацию о поддержке членства Украины в ЕС.

Зеленский поднимал вопрос вступления Украины в НАТО. По его словам, почувствовал поддержку партнеров. Саммит НАТО в июне все расставит по местам.

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