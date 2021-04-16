Нормандская встреча: РФ призвали вывести войска из Крыма и отодвинуть их от границы с Украиной
В Париже встреча президентов Украины, Франции и Германии закончилась,публикуем основные тезисы.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отметили важность реализации минских соглашений и продолжение работы в нормандском формате. Об этом сообщили в пятницу, 16 апреля, в правительстве Германии по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Канцлер и французский президент указали на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Они указали на необходимость полноценной реализации минских соглашений с обеих сторон, а также заявили, что Германия и Франция продолжат прикладывать усилия в рамках нормандского формата», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи обсудили ситуацию с безопасностью на украино-российской границе и на Донбассе.
«Они разделили опасения относительно роста численности российских войск на границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму. Они призвали отвести военные подразделения для деэскалации ситуации», – сказано в сообщении.
Главное на встрече:
Встреча длилась около 1.5 часа. Главной темой разговора был Донбасс.
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